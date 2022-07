An Krankenhaus in Kroatien: Sana Klinikum spendet Patientenbetten

In Deutschland sind die Krankenhäuser teils mit modernster Technik ausgestattet. In ärmeren Ländern fehlt es dagegen am nötigsten. Das Sana Klinikum Hof hat deshalb erneut Patientenbetten, Matratzen und Nachtschränkchen an ein Krankenhaus in Kroatien gespendet. Das Klinikum unterstützt damit die Spendentransporte von Manfred Nürnberger aus Töpen. Diese organsiert er nun schon seit fast 30 Jahren. Die Ausstattung des Sana Klinikums hat nun Platz in einer Klinik in Zadar gefunden.