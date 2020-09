An der Landkreis-Grenze: Einweihung des Drei-Landkreis-Steines

Hier in der Region laufen im Prinzip drei Landkreise zusammen: Bayreuth, Hof und Kulmbach. Direkt an der Stelle, an der sie zusammenkommen, findet man ab heute den Drei-Landkreis-Stein. Die Landkreiswappen der Gemeinden Stammbach, Marktschorgast und Gefrees sind darauf zu sehen. Der Granitstein symbolisiert die Schnittstelle der drei Gemeinden. Heute Nachmittag (15 Uhr) wird der Stein eingeweiht. Dazu sind die Landräte der drei Landkreise sowie die Oberbürgermeister und Bürgermeister der Städte Kulmbach, Gefrees Marktschorgast und Stammbach vor Ort.