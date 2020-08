An der A93: Rinder als Rasenmäher

Wir Menschen haben für fast alles irgendwann ein Gerät entwickelt – doch in den vergangenen Jahren vertrauen sogar die Behörden hier in der Region wieder mehr der Natur. Zum Beispiel wenn es um die Landschaftspflege geht. Man könnte jemanden dafür bezahlen, dass er weitläufige Grasflächen mit dem Rasenmäher bearbeitet oder man setzt auf tierische Rasenmäher. Im vergangenen Jahr haben zum Beispiel Schafe das Gras auf dem Sportplatz in Bad Alexandersbad kurz gehalten. In den Selbbach-Auen entlang der A93 weiden künftig Rinder. Die Autobahndirektion hat dem Projekt zugestimmt, ein Bauernhof in Marktleuthen kümmert sich um die 20-köpfige Herde. Diese Art der Landschaftspflege ist soll für die Artenvielfalt und den Insektenbestand besonders schonend sein. Das will der Landkreis Wunsiedel im nächsten Schritt jetzt auch wissenschaftlich belegen.