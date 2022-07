An allen vier Rädern: Unbekannter lockert Radmuttern

Eine solche Aktion kann böse ausgehen. Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende die Radmuttern am Auto einer 42-Jährigen gelockert. Das teilt die Polizeiinspektion Naila heute mit. Die Frau war mit ihrem Auto auf dem Weg nach Münchberg als sie ein seltsames Klappern gehört hat. Daraufhin hat sie festgestellt, dass die Radmuttern an allein vier Rädern gelockert wurden. Sie hat ausgeschlossen, die Muttern beim Reifenwechsel selbst nicht fest genug angezogen zu haben. Als möglicher Tatort kommt der Freibad-Parkplatz in Naila in Frage. Die Geschädigte war jeweils am 1. und 3. Juli am späten Nachmittag dort. Die Polizei sucht Zeugen.