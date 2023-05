Amtswechsel: Heidrun Piwernetz wird Präsidentin des Bayerischen Obersten Rechnungshofes

Seit 2016 ist Heidrun Piwernetz Regierungspräsidentin von Oberfranken. Dieses Amt gibt sie aber zum 01. September auf und wird Präsidentin des Bayerischen Obersten Rechnungshofes. Das berichtet die Frankenpost. Demnach wäre Heidrun Piwernetz die erste Frau in diesem Amt. In dieser Woche hat sie sich bei der CSU-Fraktion im Landtag vorgestellt. Vor der Amtsübernahme muss sie der Landtag noch in einer Wahl offiziell bestätigten. Die Wahl soll voraussichtlich am 04. Juli stattfinden, heißt es.