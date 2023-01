Amts- und Landgerichte in der Euroherz-Region: Jugendschöffen gesucht

In letzter Zeit hat es in der Region einige aufsehenerregende Prozesse gegeben. Da war der Doppelmord eines Ärzteehepaares in Mistelbach und die Misshandlung eines Gefangenen in der JVA Hof durch die eigenen Zellengenossen. Das Urteil in solchen Prozessen fällen die vorsitzenden Richter. Aber auch Laien leisten einen Beitrag zur Rechtsprechung. Diese Ehrenamtlichen nennen sich Schöffen. Die Amtsgerichte Plauen und Auerbach sowie das Landgericht Zwickau suchen für die kommende Amtsperiode neue Jugendschöffen. Die Kandidaten für die Wahl müssen zwischen 25 und 69 Jahre alt sein. Sie müssen deutsche Staatsbürger sein und im Vogtlandkreis wohnen. Auch für das Amtsgericht Wunsiedel und das Landgericht Hof werden Jugendschöffen gebraucht.

Die Bewerbungsfrist beim Jugendamt im Vogtlandkreis endet am 31. März. Erfahrungen im Bereich Kinder- und Jugenderziehung wären wünschenswert.

Bewerbungen bitte an:

Landratsamt Vogtlandkreis

Jugendamt, SG 124

Postplatz 5

08523 Plauen

Weitere Infos unter www.vogtlandkreis.de/jugendschöffenwahl