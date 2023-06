Amt warnt vor Blaualgen im Klostersee bei Ebersberg

Das Landratsamt in Ebersberg warnt vor Blaualgen im Klostersee. Badegäste sollten Bereiche meiden, an denen die Blaualgen sichtbar sind, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Man solle aufs Baden verzichten, wenn man bis zum Knie im Wasser stehe und seine Füße nicht mehr sehen könne. Blaualgen können den Angaben zufolge im Einzelfall bei langem Hautkontakt oder beim Verschlucken des Wassers zu gesundheitlichen Problemen führen. Warnschilder hat die Behörde bereits installiert.

Blaualgen – der Fachausdruck lautet Cyanobakterien – sind bei Sommerhitze keine Seltenheit. Sie können sich dadurch stark vermehren und giftige Stoffe produzieren. Kinder sollte man nicht im Wasser mit Verdacht auf Blaualgen-Befall spielen lassen, riet das Landratsamt.