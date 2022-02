Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Wald bei Wind meiden

Bei einer Wetterlage wie heute, sind viele bestimmt froh, im Homeoffice zu arbeiten. Wer nicht unbedingt vor die Tür muss, der sollte es auch besser lassen. Auf den Straßen in der Region sind die Einsatzkräfte weiterhin damit beschäftigt, umgestürzte Bäume wegzuräumen. Bis 7.45 Uhr hat die Integrierte Leitstelle Hochfranken schon rund 160 Einsätze gemeldet. Schwerpunkt sei weiterhin der Landkreis Hof.

Weil derart starke Böen schnell dazu führen, dass Bäume entwurzeln oder abbrechen, warnt auch das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth-Münchberg davor, in den Wald zu gehen. Der Vogtlandkreis hat sogar eine Allgemeinverfügung erlassen, nach der es dort bis Freitagmittag verboten ist, Wälder oder Loipen in Waldgebieten zu betreten. In den Landkreisen Hof und Wunsiedel soll es übrigens auch in den kommenden Tagen weiter stürmisch bleiben.