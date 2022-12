Amt für Abfallwirtschaft: Erste Handy-Sammelaktion im Vogtlandkreis

Das geht bestimmt vielen von uns so. In der Schublade liegen die ganzen aussortierten Handys. Das Amt für Abfallwirtschaft im Vogtlandkreis ruft jetzt zur ersten Sammelaktion auf. Die Sammelboxen stehen im Landratsamt in Plauen sowie in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen. Erste Firmen und Schulen haben in ihren Räumlichkeiten auch schon solche Boxen aufgestellt. Die Aktion läuft voraussichtlich bis Februar. Ihr dürft ausgediente Handys, Ladekabel, Netzteile und Tablets in entsprechender Größe einwerfen. In solchen Handys stecken nämlich viele Ressourcen, die wiederverwendet werden können. Zum Beispiel Gold, Silber und Kobalt.