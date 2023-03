Amphibien auf Wanderschaft: Vogtlandkreis stellt Krötenschutzzäune auf

Die Temperaturen werden milder und damit kommen jetzt auch die Amphibien in der Region aus ihren Winterquartieren. Auf dem Weg zu ihren Laichgewässern überqueren die Tiere oft Straßen. Um das zu verhindern werden im Vogtland in den kommenden Tagen Krötenschutzzäune aufgestellt. Außerdem kommen Krötentunnel zum Einsatz, schreibt das Landrastamt im Vogtlandkreis in einer aktuellen Mitteilung. Demnach helfen die Tunnel zum Beispiel auch Reptilien dabei, die Straßen sicher zu überwinden. Das Natur- und Umweltzentrum Vogtland wird die Krötenschutzzäune zweimal täglich kontrollieren, heißt es. Die Verantwortlichen bringen die eingefangenen Tiere dann auch zu ihrem Laichgewässer. Das ganze wird sich wohl bis in den April ziehen.