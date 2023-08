Ampeln in Hof: Umrüstung alter Anlagen auf LED-Leuchtmittel

Nach dem zweiten Runden Tisch zur Schulsituation hat die Stadt Hof eine neues Projekt angekündigt. Es soll an zwei Mittelschulen (…)

Neues Projekt an Hofer Mittelschulen: Eltern sollen stärker einbezogen werden

Das Ergebnis war ernüchternd: Eine Bertelsmann-Studie hat im März gezeigt, dass die Stadt Hof ein Problem mit Schulabbrechern in der (…)

Schulabbrecher-Quote in Hof: Stadt will weiter mit Jobcoaching helfen

Dank Spende von OB Döhla: Areal am Theresienstein renoviert

Lange haben die Hofer darauf hingefiebert: Das Hofer Volksfest startet am Abend; zehn Tage lang könnt ihr auf dem Festplatz rund um die (…)

Mobilitätshub in Hof: Wie steht es um die Busanbindungen?

Vor dem Bahnhof Neuhof in Hof soll bekanntlich ein Mobilitätshub entstehen. Also ein Platz, an dem verschiedene Verkehrsmittel (…)