Vater des Amok-Schützen Philipp F. wandte sich an Behörden

Unbekannte schießen Mann in Dönerladen auf Reeperbahn nieder

In einem Dönerladen fällt ein Schuss. Er trifft einen 31-Jährigen in den Bauch. Was sind die Hintergründe der Tat auf der Hamburger (…)