Amerikanische Faulbrut: Stadt Hof erlässt neue Allgemeinverfügung

Schon vor ca. einem Monat ist in der Stadt Hof die Bienenseuche Amerikanische Faulbrut ausgebrochen. Mittlerweile wurde sie schon in sieben Bienenständen in der Nordhälfte des Stadtgebiets festgestellt. Um die Seuche bestmöglich zu bekämpfen, hat die Stadt nun eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Sie ersetzt die vorhergehende und tritt heute in Kraft. Die einzige Änderung: Der Sperrbezirk wird größer. Die entsprechende Übersicht findet ihr auf unserer Website. Bewegliche Bienenstände dürfen nicht von ihrem Standort entfernt werden. Außerdem dürft ihr keine Bienenvölker, Bienen, Waben oder Honig aus den Bienenständen entfernen. Bienenvölker dürfen darüber hinaus nicht neu in den Sperrbezirk gebracht werden.

