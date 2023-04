Amerikanische Faulbrut: Sperrbezirk in Triptis wegen Bienenseuche

In der Stadt Hof ist die Bienenseuche erst einmal gebannt. Seit Ende März ist der Sperrbezirk hier wieder aufgehoben. Dafür geht es jetzt in Triptis im Saale-Orla-Kreis los. Bei einer Routinekontrolle ist ein Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut festgestellt worden. Der betroffene Bienenstand wurde gesperrt und um den Ausbruchsort ist ein zwei Kilometer großer Sperrbezirk festgelegt worden. Das heißt, in diesem Bereich dürfen Imker keine Bienenstände von ihrem Standort entfernen, und keine neuen Bienen oder Bienenvölker in ihren Bestand aufnehmen.