American Football: Cordarious Mann verstärkt Hof Jokers

Der Sport in der Region macht zurzeit überwiegend Pause. Bis die Hof Jokers in der American Football Bayernliga in den Spielbetrieb einsteigen, dauert es noch bis zum Frühjahr. Dann geht die Mannschaft nach dem Rücktritt von Alexander Scarabello nicht nur mit einem neuen Trainer-Trio an den Start, sondern auch mit einem erfahrenen Neuzugang. Cordarious Devon Mann kommt aus dem Heimatland des Football aus Jackson Tennessee in den USA und hat dort unter anderem an der Bethel University gespielt.

2014 kam er nach Deutschland und ist in den vergangenen drei Jahren für die Wiesbaden Phantoms in der zweiten Bundesliga aufgelaufen. Mann soll die Hof Jokers in der kommenden Saison als Running Back unterstützen.