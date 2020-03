Amazon nach Hof: Bund Naturschutz ist für Flughafengelände

Die Gerüchte, dass sich Amazon mit einem Logistikzentrum in Hof ansiedeln will, halten sich schon lange. 1000 Arbeitsplätze sollen entstehen, als Fläche dafür ist der Zuliefererpark Hof-Gattendorf im Gespräch. Der Bund Naturschutz Hof ist gegen dieses Gelände. In einer Mitteilung setzen sich die Umweltschützer gegen eine weitere Flächenversiegelung ein. Der Landkreis Hof sei dabei oberfrankenweit an der Spitze. Außerdem sei die Fläche eher für Automobilzulieferer geeignet als für Amazon. Der Bund Naturschutz schlägt vor, das Gelände des Flughafens dafür anzubieten. Nachdem sich das BMW-Werk vor 19 Jahren dort nicht angesiedelt hat, sei Amazon eine neue Chance.