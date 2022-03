Amazon: Logistikzentrum in Gattendorf soll im Mai eröffnen

Über 1.000 Jobs. Das ist das Versprechen mit dem Amazon sein Logistikzentrum in Hof/Gattendorf baut.

Neben zirka 200 Fach- und Führungskräften sind vor allem Versandmitarbeiter gefragt, die keine besonderen Qualifikationen haben müssen.

Auf Euroherz-Anfrage bestätigt Amazon-Sprecher Thorsten Schwindhammer jetzt: Das Logistikzentrum soll im Mai eröffnen.

Für die Arbeitsplätze, die Amazon schafft, bewerben sich vor allem Menschen aus der Region, hatte Schwindhammer bereits im Euroherz-Interview betont:

Zuletzt liefen in Gattendorf vor allem Arbeiten im Innenbereich. Arbeiter haben die Fördertechnik eingebaut und die modernen Transport-Roboter getestet. Auch Büros und andere Räume waren noch im Bau.

Wenn das Logistikzentrum im Mai eröffnet, wird es das 18. Logistikzentrum von Amazon in Deutschland sein und das zweite große Logistikzentrum in Bayern.