Amazon Logistikzentrum Hof-Gattendorf: Anbindung an den ÖPNV

Rund 2000 Mitarbeiter können ab Mai ihre Arbeit im neuen Amazon-Logistikzentrum in Hof Gattendorf aufnehmen. Doch wie kommen die Beschäftigten zu ihrem Arbeitsplatz, wenn ihnen kein Auto zur Verfügung steht?

Wie Thorsten Schwindhammer, PR-Sprecher von Amazon mitteilt, wird der Öffentliche Personennahverkehr in Hof über die Stadtgrenze hinaus bis hin zum neuen Gewerbegebiet am Rande von Gumpersreuth erweitert. Für das erste Jahr ist das Verkehrsunternehmen Regionalbus Ostbayern (RBO) damit beauftragt worden. Die Rehauer Firma „Weiherer“ wird die Fahrten übernehmen. Der entsprechende Fahrplan liegt der Regierung von Oberfranken bereits zur Genehmigung vor. Wie Thorsten Schwindhammer mitteilt, soll der Bus jeweils sechsfach pro Tag zu den jeweiligen Schichtwechseln verkehren. Wie viele das Angebot nutzen, lässt sich noch nicht abschätzen. Für die Mitarbeiter will Amazon jedoch einen Zuschuss in Höhe von 50 Euro beisteuern, wenn sie den ÖPNV bereits mit einer Monatskarte nutzen.