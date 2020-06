Amazon kommt nach Hochfranken: lange geplantes Projekt

Nürnberg, Bayreuth oder jetzt auch Hof: Amazon baut in Oberfranken mehrere Standorte und siedelt sich damit auch bei uns in der Region an. Auf 22 Hektar wird das Baugelände bis zum Herbst diesen Jahres vorbereitet und geebnet, dann sollen schnellstmöglich die Bauarbeiten beginnen, so Landrat Oliver Bär. Die Kosten dafür belaufen sich auf 12 Millionen Euro und werden vom Zweckverband getragen.

Trotz der derzeitigen durch Corona bedingt eher schlechte Lage in der Wirtschaft, ist die Stimmung am Automobilzuliefererpark doch recht gut, sagt Geschäftsführer Klaus-Jochen Weidner:

Eine vierstellige Anzahl an Arbeitsplätzen wird mit Amazon entstehen, in verschiedenen Qualifikationsstufen. Neben Amazon sollen sich auch weitere Unternehmen am Park ansiedeln – für den 2. Bauabschnitt sollen ebenfalls schnellstmöglich die Erschließungsarbeiten beginnen.