Amazon kann bauen: Gattendorfer Gemeinderat gibt grünes Licht

Dass der Online-Versandhändler Amazon ein neues Logistikzentrum am Automobilzuliefererpark in Haidt bauen will, ist ja schon länger bekannt. Eigentlich sollte es mit dem Bau schon im Mai losgehen. Viele hatten aber noch Bedenken bei dem Projekt und entsprechende Stellungnahmen abgegeben. Der Gattendorfer Gemeinderat hat sich damit beschäftigt und jetzt beschlossen, dass nichts gegen den Bau spricht. Jetzt muss nur noch das Hofer Landratsamt grünes Licht geben. Dann kann Amazon im Oktober mit dem Bau beginnen. Die Firma will in Gattendorf künftig etwa 1000 Menschen beschäftigen. Mitte des kommenden Jahres soll das Logostikzentrum fertig sein.