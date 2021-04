Amazon in Schwarzenbach an der Saale: GO vom Bauausschuss

Das Verteilzentrum von Amazon in Schwarzenbach an der Saale kommt. Dafür hat der Bauausschuss mit nur einer Gegenstimme jetzt sein GO gegeben. Das berichtet die Frankenpost. Mehr als hundert Arbeitsplätze sollen durch das neue Zentrum entstehen – auf insgesamt 8000 Quadratmetern Fläche schlägt Amazon seine Zelte auf. Neben Lagerräumen sollen auch beispielsweise Sanitär- und Sozial-, und Schulungsräume entstehen. Auch regionale Unternehmen sollen laut Zeitung von dem Zentrum profitieren – sie sollen ihre Produkte so in die ganze Welt liefern können. Weil die Lieferungen über die Rehauer Straße erfolgen, muss diese laut Bürgermeister Hans-Peter Baumann ausgebaut werden.