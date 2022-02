Amazon in Hof: Schon mehr als 450 Arbeitsverträge unterschrieben

Fördertechnik einbauen, Räume einrichten und Transportroboter testen: Derzeit laufen vor allem noch Innenarbeiten am großen Amazon-Logistikzentrum in Hof/Gattendorf. Ursprünglich für das Frühjahr angekündigt, soll das Zentrum jetzt planmäßig im Frühsommer in Betrieb gehen. Im ersten Jahr will Amazon über 1.000 Jobs schaffen. Das sind vor allem unqualifizierte Arbeitsplätze mit einem Einstiegslohn von 12,60 Euro pro Stunde. Trotzdem: Mehr als 450 Arbeitsverträge sind schon unterschrieben. Amazon-Sprecher Thorsten Schwindhammer:

Die haben zudem die Möglichkeit sich bis zum Start in Hof im Logistikzentrum in Gera einzuarbeiten, mitsamt kostenlosem Shuttle. Laut Schwindhammer nehmen das aber nur wenige Arbeiter wahr.