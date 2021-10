Amazon in Hof: Immobilie für Bewerbungsgespräche gesucht

Durch das neue Amazon-Logistikzentrum in Hof entstehen über 1000 neue Arbeitsplätze. Fachkräfte aus den Bereichen Logistik, Personal oder IT können sich schon jetzt online bewerben. Für die Bewerbungsgespräche ist der Internetriese aktuell auf der Suche nach einer Immobilie in Hof. Sie sollte über eine Gesamtfläche von rund 300 Quadratmetern verfügen. Ein großer Raum könnte durch Trennwände in unterschiedliche Arbeitsplätze unterteilt werden. Ein bis zwei weitere Räume sind für Konferenzen angedacht, so das Unternehmen auf Nachfrage. Amazon sei bereits in Kontakt mit der hiesigen Wirtschaftsförderung. Hannes Krug, Pressesprecher der Stadt Hof, konnte uns das so nicht bestätigen:

Amazon will Ende des Jahres mit der Rekrutierung seiner neuen Versandmitarbeiter beginnen. Die Inbetriebnahme des Logistikzentrums plant das Unternehmen für das Frühjahr 2022.