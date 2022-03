Amazon in Hof-Gattendorf: Mehrere Vorteile für die Region

Wenn ihr etwas bei Amazon bestellt, dann könnte es sein, dass das Päckchen bald direkt hier in der Region verpackt wird. Die Arbeiten am neuen Logistikzentrum sind so gut wie abgeschlossen. Maschinen und Fließbänder stehen schon, und auch die Transportroboter durchlaufen schon ihre ersten Tests. Im Mai können die rund 1.000 neuen Mitarbeiter dann auch ihre Arbeit aufnehmen. Hofs Landrat Oliver Bär war gestern bei einem Rundgang durch das neue Zentrum dabei. Die Ansiedlung des Unternehmens in der Region bringe mehrere Vorteile. Zum Beispiel:

Damit die Mitarbeiter auch ohne Auto zu ihrem Arbeitsplatz kommen, wird der öffentliche Personennahverkehr in Hof bis über die Stadtgrenze hinaus erweitert. Der Bus soll sechs Mal am Tag fahren, jeweils zu den Schichtwechseln.