Amazon in Hof-Gattendorf: Arbeiten so gut wie abgeschlossen

Bald ist das neue Amazon-Logistikzentrum in Hof-Gattendorf Arbeitsplatz für über 1.000 neue Mitarbeiter. Der neue Standort ist sogar einer der modernsten in ganz Europa. Bis die Pakete dort verpackt und versendet werden, dauert es aber noch bis Anfang Mai. Amazon-Pressesprecher Thorsten Schwindhammer zum aktuellen Stand der Arbeiten:

Das neue Logistikzentrum in Hof-Gattendorf wird sich hauptsächlich auf kleinere Artikel spezialisieren, also alles vom Ohrring bis zum Schuhkarton. Für die Menschen in der Region ist der Vorteil, dass die Pakete bald deutlich schneller bei ihnen ankommen werden.