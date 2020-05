Amazon in Hof: Die LINKE fordert vernünftige Arbeitsbedingungen

Spekulationen hat es ja schon vor einiger Zeit darüber gegeben. Seit einigen Wochen ist bekannt, dass Amazon sich mit einem Logistikzentrum in Hof-Heidt ansiedeln will. Jetzt meldet sich dazu die Linke Kreisverband Oberfranken Ost zu Wort. Sie fordert vernünftige Arbeitsbedingungen bei Amazon. Die Linke richtet sich an die zukünftigen Werkbetreiber – sie sollen sich mit den Lohnzahlungen an verhandelte Tarifverträge mit Verdi zu halten, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Der Konzern müsse darüber hinaus für seinen Standort in der Region verpflichtet werden, die Gewerbesteuersätze zu bezahlen.