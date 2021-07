Amazon in der Region: SPD Hof lädt zur Online-Diskussion

Im Wahlkampf vor der Bundestagswahl im September kommen die richtig großen Themen auf den Tisch. Nach den schweren Überflutungen ist es bundesweit momentan die Klimakrise. Hier in der Region ist es unter anderem die Ansiedlung von Amazon in Hof und Schwarzenbach an der Saale. Die einen bestellen regelmäßig beim Online-Riesen, Gegner sehen ihn als Konkurrenten für die kleinen Händler vor Ort.

Die SPD Hof beschäftigt sich heute bei einer Online-Veranstaltung mit der Frage ‚Was bringt uns Amazon in Hochfranken?‘ Dabei diskutiert der hochfränkische SPD-Bundestagskandidat Jörg Nürnberger mit Tina Karimi-Krause von der Gewerkschaft verdi über die möglichen Vor- und Nachteile der Amazon-Ansiedlung in der Region. Unter anderem gehts um die Bezahlung der Beschäftigten und ob Amazon hier überhaupt Geld lässt. Los gehts um 19 Uhr auf der Facebookseite der Hofer SPD.

