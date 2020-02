Amazon im Anflug?: Hof könnte 1000 weitere Arbeitsplätze bekommen

Für den Einzelhandel in Hof ist es ein arger Konkurrent, jetzt könnte der Online-Händler Amazon der Stadt aber richtig weiterhelfen. Wie die Frankenpost erfahren haben will, gibt es Überlegungen, in Hof ein Logistik-Zentrum zu bauen. Ganze 1000 Arbeitsplätze will Amazon hier schaffen, heißt es in dem Bericht. Die Zahl könnte saisonbedingt sogar noch steigen.

Demnach soll die Anlage im Zuliefererpark Hof-Gattendorf entstehen. Bestätigt ist diese Meldung von offizieller Seite aber nicht. Der Hofer Oberbürgermeister Harald Fichtner und der Hofer Landrat Oliver Bär wollten sich in der Frankenpost nicht zu den Planungen äußern.