Amazon Hof-Gattendorf: Neue Buslinien im Vogtlandkreis und in Hof

Amazon – einer der weltweit größten Online-Versandhändler – nimmt heute (9.Mai) sein neues Versandzentrum in Hof Gattendorf in Betrieb. Damit Angestellte aus der Region auch mit dem öffentlichen Personennahverkehr an ihren Arbeitsplatz kommen, wurde der Hofer Linienverkehr bereits über die Stadtgrenzen hinaus erweitert. Auch im Vogtlandkreis gibt es ab heute eine Verbindung zwischen dem Plauener Busbahnhof und Hof-Gattendorf. Die Linie 51 fährt von Plauen, über das Taltizer Kreuz, Pirk und Großzöbern bis zum Versandzentrum. Mitfahren darf jeder – auch, wenn ihr nicht im Unternehmen arbeitet. Die Fahrzeiten sind auf die Schichtzeiten der Mitarbeiter abgestimmt.