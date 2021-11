Amazon Hof-Gattendorf: Konzern sucht Versandmitarbeiter

Im Frühjahr 2022 soll das neue Amazon-Logistikzentrum in Hof-Gattendorf eröffnen.

Das soll auch zirka 1000 neue Jobs in der Region schaffen, teilt der Konzern mit.

Jetzt sucht Amazon Mitarbeiter für den neuen Standort. Fachkräfte und Spezialisten können sich bereits bewerben, ab sofort sucht Amazon auch Vertriebsmitarbeiter.

Der Konzern teilt zudem mit, Arbeitssuchende könnten sich bereits am Standort Gera anlernen. Einen entsprechenden Bus-Transfer stelle das Unternehmen demnach.

Der Einstiegslohn für die Vertriebsmitarbeiter liege bei 12,60 Euro brutto pro Stunde.