Schon wieder haben Diebe eine Baustelle in der Region beklaut. Zugeschlagen haben sie auf dem Gelände des künftigen Logistikzentrums von Amazon bei Gattendorf. Die Täter haben zahlreiche Arbeitsgeräte aus einem Baucontainer mitgehen lassen, im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages, heißt es von der Polizei.

Die Kripo Hof sucht Zeugen. Wer am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Großbaustelle in Gattendorf gesehen hat, soll sich melden.