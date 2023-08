Amateurmusikfonds: Vogtländische Freizeitmusiker können sich bewerben

Während der Corona-Pandemie konnten Bands und Chöre nicht vor Publikum auftreten. Auch der Unterricht in Musikschulen war nicht möglich. Die Bundesregierung will die Amateurmusik wieder mehr fördern. Deshalb stellt sie heuer erstmals fünf Millionen Euro für den Amateurmusikfonds zur Verfügung. Das teilt die vogtländische CDU-Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas jetzt mit. Auch im Vogtland gäbe es viele Projekte, die von der Förderung profitieren könnten, so Magwas. Ab sofort können sich Chöre, Orchester und Bands dafür bewerben. Wie das geht und weitere Infos zum Amateurmusikfonds seht ihr hier.