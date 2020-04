Amateurfußball: Saison bis Ende August ausgesetzt

Im Profifußball könnte es im Mai ohne Zuschauer weitergehen – im Amateurfußball sind Geisterspiele aber kein Thema. Somit kann die laufende Saison bis Ende August auf jeden Fall nicht weitergehen. Darüber hat der Bayerische Fußball-Verband am Mittag in einer Pressekonferenz informiert. Wie es danach weitergeht ist unklar. Am Wochenende sollen die Vereine darüber abstimmen, ob sie für einen Abbruch der Saison sind. Der BFV präferiert eine Fortsetzung des Spielbetriebs. So könnte der Ball frühestens im September wieder rollen. Und die neue Saison erst im Frühjahr 2021 losgehen.