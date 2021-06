Amateur-Fußball: Staatsregierung erlaubt 100 Stehplätze

Wer sich hier in der Region ein Fußballspiel anschauen will, muss meistens stehen. Die meisten Amateur-Vereine haben nämlich gar keine Sitzplatztribünen. Der Bayerische Fußball-Verband hatte deshalb das Stehplatz-Verbot auf Bayerns Fußballplätzen kritisiert. Jetzt hat der Verband einen Teil-Erfolg erzielt. Die Staatsregierung erlaubt ab sofort 100 Stehplätze, solange die Fans den nötigen Mindestabstand einhalten. Es dürfen deshalb aber nicht mehr Leute zuschauen. Die Gesamtzuschauerzahl ist weiterhin auf 500 Personen begrenzt. Der Bayerische Fußball-Verband wolle weiterhin hartnäckig bleiben. Die Regelungen sollen den Gegebenheiten auf den Amateur-Fußballplätzen im Freistaat gerecht werden, so Präsident Rainer Koch.