Am Steuer betrunken: Kind und Frau mit im Auto

In diesen Zeiten sollen wir möglichst zu Hause bleiben und nur aus einem triftigen Grund das Haus verlassen. Eine Familie in Hof hat das nicht so ernst genommen. Ein Paar ist mit ihrem 6-jährigen Sohn im Auto unterwegs gewesen. Der Mann saß am Steuer und ist viel zu schnell im Stadtzentrum herumgefahren. Die Polizei hat festgestellt, dass der Fahrer mit 1,08 Promille unterwegs gewesen ist. Zudem hat er Alkohol in der Hand gehabt. Der Mann ist zur Blutentnahme ins Krankenhaus gekommen, seinen Führerschein hat er abgeben müssen.