Am Stadtpark in Marktredwitz: Neue Zahnarztpraxis hat eröffnet

Der Ärztemangel ist im ländlichen Raum ein echtes Problem. Viele Ärzte sind zu alt und finden keinen Nachfolger mehr. Das bedeutet, die Patienten müssen oft weitere Strecken auf sich nehmen. In der Stadt Marktredwitz gibt es jetzt aber gute Nachrichten, zumindest für Menschen mit Zahnproblemen. Kürzlich hat die Zahnarztpraxis Dr. Christopher und Juliana Hecht eröffnet. Die Praxis ‚Zahnärzte am Stadtpark‘ findet ihr in der Lindenstraße. Neu am Stadtpark in Marktredwitz ist das Kosmetikstudio MEDICAL BEAUTY LOUNGE.