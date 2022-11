Am Sonntag: OB-Wahl in Klingenthal

Seit Mitte August ist Thomas Hennig neuer Landrat im Vogtlandkreis. Vorher war er Oberbürgermeister der Stadt Klingenthal. Daher braucht die Stadt nun eine neue Stadtspitze. Morgen (SO) findet die OB-Wahl in Klingenthal statt. Aufgestellt ist allerdings nur eine Kandidatin. Judith Sandner von der Freien Wählergemeinschaft Klingenthal will Oberbürgermeisterin werden. Da nur ein Wahlvorschlag zugelassen worden ist, können die Wähler für jede wählbare Person stimmen. Dafür enthält der Stimmzettel eine freie Zeile. Den gewünschten Kandidaten können die Wähler mit Namen sowie Beruf oder Anschrift eintragen.