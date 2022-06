Am Sonntag: Feste und Aktionen in der Euroherz-Region

Heute und morgen findet in Bad Elster das 110. Brunnenfest statt. Und auch das Festwochenende Plauen 900 feiert morgen einige Höhepunkte mit der Festveranstaltung in der Johanniskirche und einem Konzert der Prinzen am Altmarkt.

Darüber hinaus gibt es morgen auch weitere Veranstaltungen in der Euroherz-Region.

Der Hofer Kreisjugendring feiert mit der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises Hof ihr 20. Kinderfest. Zum Jubiläum stellen sich die Vereine des Jugendrings auf dem Festplatz „Am Anger“ in Selbitz vor und bieten auch ab 12:30 einige Mitmachaktionen unter dem Motto „Gemeinsam für Kinderrechte“.

Das Landratsamt Wunsiedel lädt euch morgen ab 13. Uhr zum Tag der offenen Tür mit zahlreichen Aktionen ein.

In Bayreuth findet außerdem ab 11 Uhr das erste Familienfest organisiert von Oberfranken Offensiv statt.