Am Samstag gehen die letzten Meiler vom Netz: Bund Naturschutz in Hof freut sich über Atommausstieg

Die Themen Energiezukunft und Netzstabilität beschäftigen uns seit dem Krieg in der Ukraine mehr denn je. In Deutschland gehen morgen die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz. Erneuerbare Energien sollen die Zukunft sein, um auch die Klimaziele zu erreichen.

Beim Bund Naturschutz in Hof ist die Freude groß. Wolfgang Degelmann ist Geschäftsführer der BN Kreisgruppe Hof:

Ohnehin seien Atomkraftwerke durch den Abbau von Uran auch nicht wirklich klimafreundlich, so Degelmann. Zusätzlich besteht die Gefahr von Katastrophen wie in Tschernobyl und es braucht noch immer einen Standort für den Atommüll. Jahrzehnte haben Aktivisten für den Atomausstieg in Deutschland gekämpft.

Um den Atomausstieg und den Ausbau von erneuerbaren Energien zu feiern, gibt es heute um 14 Uhr sogar eine Feier am Windrad Sellanger bei Selbitz.