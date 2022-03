Am Hofer Untreusee: Eröffnung des Europa-Werte-Wanderweges

Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschen- und Minderheitsrechte. Das sind die gemeinsamen Werte und Grundsätze der Europäischen Union. Aktuell scheinen aber genau diese bedroht. Um jedem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, sich diesen Werten wieder stärker bewusst zu werden, hat die Europa-Union Bayern e.V. einen Werte-Wanderweg entworfen.

Auf acht Schautafeln in deutscher und tschechischer Sprache könnt ihr euch ab heute am Untreusee mit den Werten der EU näher auseinandersetzen. Auch Schüler sollen den Werte-Wanderweg im Rahmen des Unterrichts nutzen können. Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla wird den Weg am Vormittag (10.30 Uhr) gemeinsam mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Jörg Nürnberger eröffnen. Die Tafeln bleiben bis zum 24. April am Untreusee – danach werden sie zum nächsten Standort nach Liberec in Tschechien transportiert.