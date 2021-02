Am Hofer Bahnhof: Betrunkener liegt im Schneehaufen

Aus einem Schneehaufen haben Bundespolizisten einen Mann am Hofer Bahnhof befreien müssen. Der 31-Jährige war so betrunken, dass er in den Schneehaufen gefallen und von selbst nicht mehr rausgekommen war.

Völlig orientierungslos und schlecht zu Fuß, haben die Beamten den Mann mitgenommen und schließlich ins Krankenhaus verfrachtet, wo er sich wieder stabilisieren konnte. Wie sich herausgestellt hat, kommt der Mann aus Oberbayern. Was er in Hof wollte und wie er zu 3,6 Promille kam, ist nicht bekannt.