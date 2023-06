Am helllichten Tag sind Einbrecher gestern in eine Wohnung im Hofer Westend eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, durchwühlten sie die Räume und nahmen Bargeld und Schmuck im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrags mit. Die Kripo Hof ermittelt jetzt und sucht Zeugen. Wer am Mittwoch etwas gesehen hat, soll sich bitte melden.

Tel.: 09281 704-0