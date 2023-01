Am Flughafen entlaufener Hund «Sammy» wieder in Sicherheit

Der entlaufene Hund «Sammy» ist nach einer mehr als einwöchigen Odyssee am Münchner Flughafen wieder in Sicherheit. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch konnte er in Oberding (Landkreis Erding) mit Hilfe einer Lebendfalle eingefangen werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der etwa sechs Monate alte Hund sei zwar leicht abgemagert aber sonst in einem wohlbehaltenen Zustand.

Nach Polizeiangaben handelt es sich bei «Sammy» um einen ausländischen Straßenhund, der am Montag vergangener Woche am Flughafen seiner neuen Besitzerin übergeben werden sollte und dabei entwischt ist. An der Suche im Großraum um den Flughafen hatte sich auch die Münchner Tiersuchhilfe beteiligt.