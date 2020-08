Am Feld Feuer gefangen: Traktor brennt ab

Erst ist der Sommer nicht so richtig in Gang gekommen – jetzt ist es dafür umso heißer. Die Gefahr, dass es in einem Wald oder auf einem Feld anfängt zu brennen, ist aktuell bei uns so hoch wie lange nicht. Das hat gestern auch ein Landwirt aus Wurlitz nahe Rehau zu spüren bekommen. Am frühen Nachmittag ist er aufs Feld rausgefahren, um Stroh zu wenden. Dabei hat sich der Motor seines Traktors aber entzündet. Der Landwirt hat gut reagiert, den Traktor noch vom Feld gesteuert und so vermutlich einen Flächenbrand verhindert. Der Traktor ist allerdings hinüber – der Motor ist trotz des Einsatzes der Feuerwehr komplett abgebrannt. Sachschaden: 20.000 Euro.

(Symbolbild)