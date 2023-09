Am Ende klare Sache: Selber Wölfe verlieren zuhause gegen die Kassel Huskies

Der Auftakt in eine intensive Eishockey-Woche ist den Selber Wölfen nicht gut geglückt. Am Abend verloren die Schützlinge von Trainer Sergej Waßmiller in der DEL2 gegen die Kassel Huskies mit 1:4. Stürmer Arturs Kruminsch:

Einige fragwürdige Schiedsricher-Entscheidungen, wie beispielsweise ein nach Videobeweis nicht anerkanntes Anschlusstor der Selber Wölfe und auch viele Strafzeiten, brachten die Wölfe dann endgültig auf die Verliererstraße.

Morgen soll die Kehrtwende erfolgen, mit einem Sieg beim EV Landshut. Die Niederbayern sind ebenfalls mit einer Niederlage ins Wochenende gestartet. Wir sind morgen wieder live dabei in der Euroherz-Eiszeit.