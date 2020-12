Altoberbürgermeister von Hof tot: Dr. Hans Heun stirbt mit 93 Jahren

Er war den Hofern vor allem als „Vater des Untreusees“ bekannt und über 18 Jahre an der Spitze der Stadt Hof gestanden: Dr.Hans Heun. Nun ist der Hofer Altoberbürgermeister in der Nacht zum Freitag mit 93 Jahren gestorben. Heun war 1970 in das Oberbürgermeisteramt gewählt worden und hatte dieses bis ins Jahr 1988 inne.

Zuvor war Heun bereits auch außerhalb der Kommunalpolitik beruflich tätig. In den 50er und 60er-Jahren war er Lehrer an der städtischen Berufsschule in Hof – und 1968 war er Direktor der städtischen Handelsschule. Außerdem war Heun von 1996 bis 2013 Vorsitzender der Hermann-und-Bertl-Müller-Stiftung.

Sein wohl größter Verdienst für die Hofer war das Projekt für die Erbauung des Untreusees, welches er Ende der 70er-Jahre gegen viele Widerstände durchgesetzt hat. Dort war er auch im hohen Alter immer wieder zu Besuch gewesen.