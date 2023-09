Altlandrat wird 80: Empfang für Peter Seißer in Wunsiedel

Ab 1990 war Peter Seißer 18 Jahre lang Landrat des Landkreises Wunsiedel. Heute feiert der Altlandrat und Ehrenbürger der Stadt Wunsiedel seinen 80. Geburtstag. Ihm zu Ehren veranstaltet die Stadt Wunsiedel am Morgen einen Empfang im Sitzungssaal im Rathaus. Seißer war in seiner Amtszeit als Landrat besonders an der grenzübergreifenden Verständigung mit Tschechien interessiert. Außerdem war er am Ausbau des Schulwesens im Landkreis und am Aufbau neuer Museen beteiligt. In seine Amtszeit ist auch die Fusion der Klinikstandorte Selb und Marktredwitz gefallen.

Grüße, Dank und Lob kommen auch von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Seißer hat in seinen 18 Jahren als Landrat viele Maßnahmen und Projekte angestoßen, von denen die Bürger heute noch profitieren, heißt es im Gratulationsschreiben.