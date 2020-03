Altes Umspannwerk in Herlasgrün: Arbeiten liegen im Zeitplan

Umspannwerke sind wichtig für unsere Stromversorgung. Wenn sie ihren Dienst getan haben, dann kann ihre Entsorgung sehr aufwendig sein. Im Vogtland dauert das jetzt schon ein gutes halbes Jahr. In Herlasgrün liegt aber alles im Zeitplan, heißt es aus dem Landratsamt in Plauen. Aus den drei Gruben muss das Öl-Wasser-Gemisch raus. Ein Becken ist bereits komplett leer. Auf dem Boden sind aber noch Bauschutt und Abfälle aufgetaucht. In den kommenden Tagen steht noch die Reinigung des alten Umspannwerks an.