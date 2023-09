Bei dem Namen „Altes E-Werk“ könnten manche stutzig werden. Es handelt sich dabei aber um das neue Kulturhaus am Marktplatz in Oberkotzau. Der Name kommt daher, dass sich auf dem Gelände früher das erste eigene Elektrizitätswerk der Gemeinde befand. Heute wird das „Alte E-Werk“ seiner neuen Bestimmung übergeben. Es ist nach einer rund einjährigen Umbauzeit nämlich fertiggestellt. Zur offiziellen Einweihung gibt es auch gleich einen Tag der offenen Tür. Der startet um 14 Uhr.