Alternative zum Zukunftszentrum: Plauen hat Pläne für das ehemalige Brandschutzamt

Es war ein herber Schlag für die Städte Plauen und Leipzig. Das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation wird in Halle an der Saale entstehen. Das hat eine Jury entschieden. Die Stadt Plauen hat aber wohl einen Alternativ-Plan. Und zwar könnte im ehemaligen Brandschutzamt am Oberen Graben ein Informations- und Dokumentationszentrum entstehen, das über die Ereignisse der Friedlichen Revolution informieren soll. Den Plan gibt es schon seit Jahren, durch die Bewerbung für das Zukunftszentrum ist er aber wieder in den Hintergrund gerückt. Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner will nun beim Freistaat Sachsen und beim Bund um Fördermittel für das Projekt werben. Auch der Verein Vogtland 89 begrüßt das erneute Bekenntnis des Plauener Oberbürgermeisters zu dem Projekt.